[Communiqué] Loiret : la ministre Élisabeth Borne a visité la société de textile Scavi Europe à Saran

L’entreprise Scavi Europe, implantée à Saran, dans le département du Loiret, a reçu la visite d’Élisabeth Borne, la ministre du Travail, le 18 février 2022. Ce fut l’occasion pour la femme politique de découvrir le processus de fabrication de la lingerie et d’échanger avec des salariés qui viennent d’être recrutés et réinsérés professionnellement dans cette société. Lors de sa visite du site, la ministre a insisté sur le plan de réduction des tensions de recrutement, représentant un budget de 1,4 milliard d’euros, qui mobilise les Régions et Pôle Emploi. Ce plan de l’État vise à répondre aux besoins immédiats des entreprises en orientant les salariés et demandeurs d’emploi vers les métiers les plus recherchés.

Filiale du groupe financier B’lao, Scavi Europe est spécialisée dans la production de lingerie, de maillots de bain et de vêtements de sport. Elle compte actuellement près de 17 000 salariés en Asie, qui travaillent pour 65 marques telles que Dim, Etam, Undiz, H&M, Triumph, Simone Pérèle... Souhaitant être un symbole de la relocalisation de l’industrie textile, l’entreprise a fait revenir une partie de sa production de lingerie dans les anciens locaux de Rotocentre à Saran. À cet effet, elle a recruté près de 50 employés de mai à septembre 2021 grâce à Pôle Emploi. Selon Pierre Fournier, le directeur de Scavi Europe en France, une augmentation de l’effectif, de 500 salariés en 2025 à 1 000 à l’horizon 2030, sera envisagée en fonction des commandes.