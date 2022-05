Le groupe Brandt, spécialisé dans la fabrication d’appareils électroménagers, lance son concours Brandt Startup Awards. Ce programme s’ouvre aux start-up qui proposent un produit ou un service made in France, quels que soient leurs domaines d’activité, leurs offres, leurs business models ainsi que leurs perspectives de collaboration avec le groupe. Six start-up, évaluées par un jury pour la qualité de leurs projets et leurs potentielles synergies avec Brandt, participeront à la finale qui se tiendra dans les locaux de Brandt à Orléans (Loiret), le 8 juin 2022. Les finalistes présenteront, tour à tour, leurs projets devant un jury, constitué de décideurs du groupe. Deux start-up seront primées lauréates de ce concours.

Les vainqueurs auront ainsi la possibilité de nouer un partenariat avec Brandt et de bénéficier d’une exposition médiatique aux côtés du groupe. Ce dernier mettra, en outre, à leur disposition les bureaux de ses sites de production d’Orléans et de Vendôme (Loir-et-Cher). Les lauréats auront aussi accès à son expertise en matière d’industrialisation, de qualité, de marketing, de développement de produits et d’achats. Les laboratoires d’essais et les outils industriels de prototypage leur seront également accessibles, et ce, pendant trois mois.