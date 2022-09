[Communiqué] Loiret : La maison d’édition Allez-zou réinvente les livres textiles

La maison Allez-zou est située dans la commune de La Ferté-Saint-Aubin (Loiret). Cette maison d’édition dirigée par Sophie Bonnomet est spécialisée dans la production de livres textiles imprimés pour enfants. Elle réalise également des jeux en textile et en bois, ainsi que des objets complémentaires à l’univers de l’enfant.

À ses débuts, la production était encore limitée, car la maison d’édition utilisait des outils d’impression rudimentaires. Désormais, elle peut, grâce à une coopération avec une couturière, gagner en productivité et fournir plus d’exemplaires de livres illustrés en tissu. Dans le cadre d’une démarche écologique, la production des livres se fait avec des matières premières naturelles biodégradables. Les livres sont fabriqués à partir de tissus 100 % coton, d’encres sans solvants et d’emballages en papier recyclables.

Afin de renforcer sa productivité, Allez-Zou ambitionne de collaborer avec d’autres illustratrices. Précisons que la maison d’édition a reçu un financement de 10 000 euros de la part de l’agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la culture numérique.