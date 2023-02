[Communiqué] Loiret : La Brasserie des Merveilles sera présente au Salon international de l’agriculture 2023

Le Salon international de l’agriculture (SIA) aura lieu à Paris Expo Porte de Versailles du 24 février au 5 mars 2023. Ce rendez-vous d’envergure internationale rassemble l’ensemble des acteurs des secteurs de l’élevage, de l’agricole et de l’agroalimentaire tels que les producteurs, les organisations et les syndicats professionnels. C’est un carrefour d’échanges qui permet de se tenir au courant des nouvelles tendances et évolutions du secteur, de s’informer sur les dernières normes en vigueur, et de signer de nouveaux contrats.

La Brasserie des Merveilles, implantée à Boynes, dans le département du Loiret, en région Centre-Val de Loire, fera partie du millier d’exposants au SIA 2023. Cette microbrasserie offre une grande variété de bières artisanales et de champagnes, utilisant des recettes traditionnelles et originales aux saveurs et arômes variés. Lors de cet événement, elle présentera son savoir-faire, ses compétences et sa créativité pour proposer des bières naturelles, de qualité et uniques.