[Communiqué] Loiret : l’usine Gâtinais Biogaz ouvre ses portes au public durant les Journées nationales du biogaz.

Créée en 2009, la société Gâtinais Biogaz, implantée à Château-Renard (Loiret), est spécialisée dans la production de biogaz et dans la méthanisation. Elle regroupe une dizaine d’exploitants agricoles et d’entrepreneurs de travaux agricoles sur le territoire. Membre de l’Association des agriculteurs méthaniseurs de France (AAMAF), la société a participé aux Journées nationales du biogaz qui se sont déroulées les 17 et 18 septembre 2022. Il s’agit d’un rendez-vous dédié au métier d’agriculteur-méthaniseur.

Pour l’entreprise, c’était l’occasion de faire comprendre les enjeux du projet de méthanisation qui met en valeur les matières organiques. Gâtinais Biogaz a également fait découvrir au public les installations nécessaires ainsi que le processus de méthanisation. Pour cette édition 2022, près de 22 agriculteurs-méthaniseurs regroupés dans l’AAMAF ont participé à l’événement.

Le projet de Gâtinais Biogaz s’inscrit dans le cadre d’une démarche environnementale en faveur du développement des énergies renouvelables.