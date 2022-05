[Communiqué] Loiret : L’installation d’une entreprise de logistique dans la zone Actiloire à Beaugency est à prévoir

Le parc d’activités Actiloire est situé à 25 kilomètres d’Orléans (Loiret), dans la commune de Beaugency. D’une surface totale de 35 hectares, cette zone industrielle n’accueille à ce jour que neuf entreprises. Cette situation pourrait changer, car un spécialiste de la logistique souhaite implanter un entrepôt de 60 000 m² sur une parcelle de 14 hectares du site. La Communauté de communes et la ville de Beaugency accompagnent d’ailleurs ce projet depuis 2018. Cette installation devrait permettre la création de plus de 200 emplois dans le secteur de la logistique et des fonctions associées. Soulignons que le porteur du projet est principalement spécialisé dans les plates-formes pour l’approvisionnement des magasins de la grande distribution.

En parallèle, depuis 2020, un autre groupe industriel s’intéresse à une autre parcelle de 12 hectares pour construire 50 000 m² de bâtiments.