[Communiqué] Loiret : l’industriel Vergnet Hydro décroche un contrat de fourniture de 489 pompes à motricité humaine au Tchad

L’entreprise Vergnet Hydro, implantée à Ingré (Loiret), évolue dans la conception et la fabrication de compresseurs et de pompes. Elle vient de signer avec le gouvernement tchadien un contrat qui porte sur la fourniture et l’installation de 489 pompes à motricité humaine. L’accord inclut également la réalisation des 489 superstructures qui vont les accueillir.

Ces pompes à pied seront installées dans les provinces du Wadi-Fira, du Logone - Occidental et de la Tandjilé (Tchad). Elles vont approvisionner quotidiennement en eau potable plus de 150 000 habitants de ces zones rurales. Ce projet sera réalisé avec des partenaires locaux dont BATIFOR MEM, opérant dans le domaine des forages et des sondages, ainsi que sondages.et SOTCHAM (Société tchadienne de maintenance).

Cette opération, qui nécessite près de 3,5 millions d’euros, s’inscrit dans le cadre du programme « Sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) » lancé au Tchad. Cette initiative est financée par le Fonds européen de développement. Pour Vergnet Hydro, ce contrat conforte son déploiement à l’international.