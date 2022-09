[Communiqué] Loiret : l’entreprise Thermor anticipe une hausse des ventes de plus de 10?%.

Pour faire face à la canicule, l’entreprise Thermor, implantée à Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret), propose des équipements adaptés aux besoins de chaque foyer. Leader dans la fabrication d’appareils électroménagers, la société a constaté que le commerce de climatisation s’était envolé en raison des fortes canicules survenues dans l’Hexagone. En 2021, le marché français a atteint le seuil de 840 000 unités.

Pour l’année 2022, la marque Thermor prévoit une hausse de ses ventes de plus de 10 %. Et pour cause, bon nombre de Français s’intéressent de plus en plus à l’achat de climatisations portatives et de climatiseurs. Afin d’atteindre son objectif, elle propose à sa clientèle un service personnalisé pour identifier ses besoins et notammentde repérer les appareils énergivores ou mettre en avant les mauvaises habitudes à éviter. Par ailleurs, la firme mise surtout sur la qualité et la durabilité de ses produits qui mettent en avant le confort, le design et l’économie d’énergie.