[Communiqué] Loiret : l’entreprise HMI-MBS poursuit sa tournée dans le cadre du Collaborate Tour de Universal Robots

Le Collaborate Tour est une tournée de prospection organisée par Universal Robots et ses distributeurs auprès des acteurs économiques implantés en France. Il vise à leur faire découvrir la gamme d’automates collaboratifs Universal Robots, commercialisée notamment par HMI-MBS, un fournisseur d’équipements industriels établi à Saint-Martin-d’Abbat (Loiret). L’objectif est de mettre à disposition des entreprises des technologies leur permettant d’automatiser leurs processus de production.

En juin, la firme loirétaine a réalisé une démonstration au sein des locaux de La Machinerie, à Amiens (Hauts-de-France). Un équipement de ponçage et des solutions de chargement et de déchargement d’automates ont été présentés aux dirigeants de ce tiers-lieu. Celui-ci regroupe notamment un FabLab, des espaces de « coworking » et un incubateur de start-up.

La tournée s’est poursuivie dans les locaux du distributeur de bras robotisés Sysaxes, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) et à Allenjoie (Doubs). Ces deux derniers passages organisés fin juin et début juillet ont donné lieu à des démonstrations de la robotique collaborative.