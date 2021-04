[Communiqué] Loiret : l’entreprise AMC Industrie propose un service logistique personnalisé

La société AMC Industrie, spécialisée dans la découpe des mousses pour l’emballage et l’ameublement, basée à Ferrières-en-Gâtinais, a racheté, fin 2019, l’entreprise GD Laser, basée à Saint-Jean-de-Braye (Loiret), qu’elle a ensuite intégrée dans ses locaux. Cette acquisition permet désormais à AMC Industrie de proposer un service logistique individualisé. Il s’agit plus concrètement de la personnalisation des mousses par gravure laser, impression numérique ou broderie. Cette activité représente actuellement 1 M€ du chiffre d’affaires de l’entreprise. La société ambitionne de la développer.

Pour information, en moyenne, ce sont 160 m² de mousses que l’entreprise AMC Industrie découpe et transforme chaque jour. « Nos mousses servent aussi bien à habiller des coffrets pour l’industrie du luxe qu’à protéger des équipements sportifs ou à garnir des flight cases, ces caisses à roulettes utilisées dans le monde du spectacle. Nos clients sont très variés et elles se retrouvent également en aéronautique ou en nautisme », souligne Nicolas André, le dirigeant de la société. L’entreprise, soucieuse de son impact écologique, s’engage dans une démarche environnementale. À ce titre, le département Recherche et développement de la société travaille actuellement à la fabrication de mousses biosourcées, à base d’algues et de paille.