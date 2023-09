[Communiqué] Loiret : l’entreprise Altyor parmi les éclaireurs Coq Vert de Bpifrance

Établie à Saint-Cyr-en-Val, dans le département du Loiret, Altyor est spécialisée dans la conception et la fabrication de produits électroniques, de capteurs industriels connectés et d’objets intelligents. Depuis 2021, elle fait partie de la communauté du Coq Vert de Bpifrance, qui regroupe les sociétés engagées dans la transition écologique et énergétique. En août 2023, elle a été sélectionnée pour devenir un éclaireur Coq Vert.

Ce titre témoigne de l’exemplarité de la démarche RSE d’Altyor. En effet, l’industriel ne cesse de renforcer et de concrétiser ses engagements environnementaux. Depuis cette année, tous les produits élaborés par ses bureaux d’études électronique et mécanique sont éco-conçus. Afin d’être en accord avec ses valeurs, les projets de la société sont fondés sur des critères responsables.

En tant qu’éclaireur, la firme loirétaine devra participer à la diffusion des valeurs de la communauté. Elle devra aussi soutenir les autres entreprises qui souhaitent s’engager plus en avant dans la transition écologique.