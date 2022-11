[Communiqué] Loiret : Juwel 6, le nouveau modèle de charrue portée de Lemken

Le spécialiste du matériel agricole, Lemken, enrichit sa gamme de charrues portées avec un nouveau modèle baptisé « Juwel 6 ».

Implantée à Boigny-sur-Bionne (Loiret), Lemken France, la filiale du constructeur allemand de matériel agricole Lemken Beteiligungs-GmbH, a lancé un nouveau modèle de charrue portée. Il s’agit de la Juwel 6, le dernier né et le plus petit de la gamme Juwel. Servant à équiper des tracteurs de 70 à 130 chevaux, ce modèle a été créé pour remplacer les charrues EurOpal et VariOpal 5 et 6.

Dotée de trois à cinq corps, la Juwel 6 a été conçue en deux versions. La première, la version M, dispose de quatre largeurs réglables mécaniquement. La seconde, la version M V, est caractérisée par un réglage hydraulique en continu de la largeur de travail et par un pivotement hydraulique du châssis. Selon le constructeur, ces modèles peuvent être combinés avec le kit électronique « iQblue Connect » et la commande ISOBUS, les transformant ainsi en charrue intelligente. Ces dispositifs assurent la connexion entre les tracteurs, les logiciels et les équipements du constructeur. Ils permettent d’échanger des données et des informations grâce à un seul terminal de commande situé dans la cabine du tracteur.

La Juwel 6 devrait être commercialisée à partir de mars 2023.