[Communiqué] Loiret : JP Ingénierie, Evol Centre Urby et Mesnard Catteau nominées aux « Trophées des entreprises du Loiret 2022 ».

18 sociétés issues du département du Loiret ont été sélectionnées pour la 13e édition des « Trophées des entreprises du Loiret ». La liste des lauréats sera révélée le 15 décembre 2022 au Zénith d’Orléans (Loiret). Ce programme a pour but de mettre en lumière les entreprises loirétaines et de valoriser leurs parcours, leurs compétences et leur savoir-faire. Pour cette édition, les entreprises retenues sont réparties dans six catégories : « espoir », « performance », « innovation », « ambassadeur du territoire », « transition environnementale » et « capital humain ».

Plusieurs entreprises du Loiret ont été nominées pour cette édition 2022. Parmi elles figure JP Ingénierie. Cette entreprise, implantée à Jouy-le-Potier (Loiret), évolue dans l’ingénierie des sols. L’entreprise Mesnard Catteau, située à Saint-Loup-des-Vignes, fait aussi partie des finalistes. Cette société fabrique du textile non tissé et des panneaux acoustiques issus de plastique recyclé. S’y ajoutent le logisticien Evol Centre Urby, implanté à Ingré, et le fabricant d’emballages souples Valembal, installé à Saint-Cyr-en-Val (Loiret).