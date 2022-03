[Communiqué] Loiret : International Cookware change de nom

Le groupe International Cookware, dont les usines de fabrication sont implantées à Châteauroux (Indre) et à La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret), vient d’annoncer dans un communiqué qu’il s’appelle désormais « La Maison française du verre ». José Luis Llacuna, le dirigeant du groupe depuis 2015, a expliqué la raison de ce changement de nom. Son ambition est de créer un pôle d’excellence verrier français, installé en région Centre-Val de Loire, avec une dimension mondiale.

Propriétaire historique de la marque Pyrex, International Cookware détient une usine employant 400 personnes à Châteauroux. Ce site est reconnu mondialement dans la production de plats de cuisson au four en verre, et en tant que premier fabricant de verre borosilicate, très résistant aux chocs thermiques et mécaniques. Ayant repris l’usine loirétaine Duralex fin janvier 2021, le groupe a conservé 264 salariés et s’est engagé à investir 17 millions d’euros. Duralex est pionnier du verre sodocalcique trempé. Les verres et vaisselles Duralex sont réputés comme incassables grâce à ce processus de fabrication.

La Maison française du verre réunit aujourd’hui 750 salariés. Avec les deux sites de fabrication, elle produit près de 100 millions de pièces par an, distribuées dans 133 pays.