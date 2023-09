[Communiqué] Loiret : HMI-MBS au salon SEPEM Industries Centre-Ouest 2023

HMI-MBS, fournisseur d’équipements industriels implanté à Saint-Martin-d’Abbat (Loiret), sera présent au salon SEPEM Industries Centre-Ouest, qui se déroulera à Angers (Maine-et-Loire) du 10 au 12 octobre. Cet événement industriel rassemblera plus de 400 exposants, dont 40 % d’entreprises locales ou issues des départements limitrophes. Lors de ce rendez-vous, plusieurs secteurs d’activité seront représentés, dont ceux de la métallurgie, de la mécanique, de la plasturgie et des matériaux composites, de l’industrie automobile et de la fabrication de machines. Ce salon a pour vocation de répondre à toutes les problématiques industrielles : productivité, sous-traitance, maintenance, sécurité et environnement.

Durant cet événement, HMI-MBS exposera ses différentes innovations et solutions. Cette entreprise loirétaine est connue pour sa gamme d’automates collaboratifs Universal Robots et pour sa solution ErgoPack, un système de cerclage de palettes ergonomiques. Les offres de la société s’adressent à divers domaines d’activité tels que l’aéronautique, l’électronique, l’agroalimentaire, le secteur pharmaceutique et cosmétique.