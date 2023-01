[Communiqué] Loiret : Guinault veut produire plus de générateurs électriques pour réduire la consommation de carburant des avions au sol

L’entreprise Guinault fabrique des générateurs d’électricité et des climatiseurs pour les avions, dans son site à Saint-Cyr-en-Val (Loiret). Il s’agit de chargeurs conçus pour se substituer aux unités de puissance auxiliaire (UPV) des appareils quand ils sont sur le tarmac. Fonctionnant au diesel ou à l’électricité, ils fournissent l’énergie nécessaire à un avion au sol, afin de faire fonctionner la climatisation ou de lancer les moteurs.

Présentés comme « moins nocifs », les chargeurs émettent moins de CO 2 que les UPV des avions qui sont alimentés en kérosène. Dans l’objectif de développer ses solutions, l’entreprise a décidé de renforcer ses capacités de stockage et de production à la fin de l’année 2022. Elle a ainsi investi dans l’extension de son site loirétain. Cette opération permettra d’accompagner sa croissance et d’honorer ses nouvelles commandes. Il s’agit aussi d’un investissement destiné à développer son champ de compétences pour l’année 2023. En effet, le nouveau site en question doit accueillir une unité de production de climatiseurs. Ceux-ci devraient se substituer aux UPV des avions qui assurent l’alimentation en air conditionné des cabines.