Toutenkamion Group est une enseigne de Ladon (Loiret) spécialisée dans la transformation de cabines poids lourds et d’unités mobiles. Le 3 mai 2022, une cérémonie d’inauguration a été organisée pour réceptionner le nouvel atelier de sa filiale Euro-Shelter, un concepteur et producteur d’unités mobiles. Le site, d’une surface de 6 115 m², se trouve au sein du pôle d’excellence industrielle de La Janais, à Chartres (Eure-et-Loir). Quittant ainsi ses locaux de Rennes, Euro-Shelter prévoit d’y poursuivre la production de ses abris techniques mobiles (ATM) en aluminium pour des usages militaires ou civils. Ce déménagement permettra à l’entreprise d’intégrer un écosystème dédié à la mobilité et compatible avec sa stratégie de développement.

De son côté, Toutenkamion Group a pris part à l’opération en investissant dans le renforcement des moyens de production sur le site. Un nouveau robot soudure et une nouvelle fosse équipée d’un retourneur motorisé ont ainsi été mis en place pour réaliser les assemblages mécano-soudés. Des équipements de sablage ont aussi été installés pour renforcer l’activité peinture. Pour la société mère, l’initiative vise à soutenir le développement de solutions toujours plus complexes.