[Communiqué] Loiret : Eskuria, la marque d’habitation légère de loisirs développée par OBM Construction

Évoluant dans le secteur de la construction depuis une trentaine d’années, OBM Construction a élargi son champ d’expertise. Cette entreprise originaire de Chevilly (Loiret) vient de lancer une nouvelle marque d’habitation, baptisée « Eskuria ». Il s’agit d’une offre clé en main de logements légers, destinés à l’hébergement touristique. Elle s’adresse notamment à des opérateurs d’établissements de loisirs tels que des campings, des gîtes, des golfs .... …

Les habitations en question sont des chalets en bois, modulables et démontables. Elles sont déclinées en trois modèles : le « Franklin » pour deux personnes, le « Douglas » pour accueillir jusqu’à cinq personnes et le « Wilson », conçu pour six à huit personnes. Chacune d’elles comprend des espaces d’hygiène, une cuisine équipée, une pièce de séjour meublé meublée et des chambres apprêtées. Selon l’entreprise, la livraison des chalets peut se faire dès la saison touristique 2023.

Le lancement de la marque « Eskuria » devrait permettre à OBM Construction d’augmenter son chiffre d’affaires. L’opération lui donnerait également accès à de nouvelles opportunités d’investissement, notamment, la modernisation de l’outil de production dans son usine à Chevilly.