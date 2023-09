[Communiqué] Loiret : Erwan Croixmarie, réélu président de la Fédération française du bâtiment

Erwan Croixmarie continue à la direction de la Fédération française du bâtiment (FFB) dans le département du Loiret, pour une durée de trois ans. Représentant près de 10 000 emplois, cette organisation professionnelle compte plus d’un millier d’adhérents, convaincus par son premier mandat.

L’entreprise Croixmarie est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de tous types de menuiseries et de mobiliers en bois, ainsi que dans l’agencement d’espace. Pour ce second mandat, Erwan Croixmarie envisage de porter le secteur du bâtiment face aux nouveaux défis (hausse des prix des matériaux, de l’énergie, etc.). Il veut privilégier les résultats rapides pour les problématiques de court terme et utiliser les compétences de la FFB pour ceux à long terme. Il ambitionne de s’accommoder aux objectifs « zéro artificialisation nette (ZAN) » et de développer des filières de recrutement pour pallier le manque de main-d’œuvre. Il souhaite également prioriser les solutions de fidélisation des employés des TPE et tenter de limiter la durée de l’exercice du microentrepreneur.