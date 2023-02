[Communiqué] Loiret : Enogrid a obtenu plus de 1 million d'euros de fonds pour aider à étendre sa présence en France

Enogrid, une start-up située à Orléans (Loiret), est spécialisée en autoconsommation collective. Elle souhaite accompagner la mise en place de circuits courts d'électricité pour faciliter la transition énergétique locale. Créée en 2018, la jeune entreprise s’est donné pour mission de rendre accessible à tous cette possibilité. Elle a conçu récemment EnoLab, un outil de simulation pour les professionnels qui facilite le développement de circuits courts, où producteurs et consommateurs échangent de l'électricité renouvelable localement.

Le 9 février 2023, l'entreprise a levé environ 1 million d'euros en faisant appel à des investisseurs tels que Bpifrance, Engie Rassembleurs d’Énergies et un fonds d'investissement à impact social et environnemental d'Engie. Ce tour de table devrait contribuer au développement de la plate-forme technologique de la société et au renforcement de son équipe commerciale afin de créer de nouvelles communautés d'énergie renouvelable. L'entreprise ambitionne de gérer environ 1 000 opérations d'autoconsommation collective en France d'ici à 2025, produisant environ 100 000 MWh d'électricité par an.