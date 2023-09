[Communiqué] Loiret : développement d’un projet de parc éolien écoresponsable à Auxy par Innergex France

Situé dans la commune d’Auxy, au sein de la Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais (Loiret), le parc éolien du Bois-Régnier aura une capacité qui dépassera les 28 MW. La société Innergex France, spécialisée dans les énergies renouvelables, développe ce projet.

Cette initiative a connu une évolution progressive depuis 2016, avec des étapes clés comme l’analyse du projet, l’étude de la ressource éolienne locale et les démarches auprès des autorités. En 2021, Innergex France a obtenu l’autorisation environnementale ainsi qu’un contrat d’achat d’électricité (CAE). Pour cette année, la société procède à la réalisation des études géotechniques pour évaluer les caractéristiques du sol. Ces études sont essentielles pour planifier les travaux en 2024 et le raccordement au réseau électrique en 2025.

Ce site comprendra sept éoliennes et trois postes de livraison, produisant plus de 82 000 MWh d’électricité renouvelable par an, équivalant à la consommation de 15 700 foyers. L’installation du parc éolien du Bois-Régnier générera des revenus réguliers et prévisibles pour la commune et l’Intercommunalité, bénéficiant ainsi à la région du Centre-Val de Loire.