[Communiqué] Loiret : des vélos et des trottinettes Pony à la disposition des habitants à Olivet

La ville d’Olivet (Loiret) a choisi l’entreprise angevine Pony pour mettre en avant la mobilité douce. En effet, la jeune pousse, implantée à Angers (Maine-et-Loire), a mis à la disposition des habitants 40 vélos à assistance électrique et 20 trottinettes depuis le 5 septembre 2022.

La mairie a annoncé un essai d’un an pour cette nouvelle offre de mobilité. Les vélos et les trottinettes circuleront uniquement dans les limites de la frontière communale pour le moment. Pour utiliser un vélo ou une trottinette, il faut télécharger l’application « Pony », puis entrer ses coordonnés bancaires et scanner le QR code sur le guidon. Après chaque utilisation, les usagers devront stationner et verrouiller leur engin dans les stations installées par la ville d’Olivet et par Pony.

La start-up Pony propose des vélos et des trottinettes confortables, respectueux de l’environnement et de l’espace public. En effet, ces engins émettent une trentaine de grammes de dioxyde de carbone par kilomètre, soit dix fois moins qu’une voiture personnelle. Ils sont disponibles en location ou par abonnement.