[Communiqué] Loiret : des casques de réalité virtuelle conçus par les entreprises du Lab’O Mashup Studio, Dev3i et Nixi

L’Espace Feel Good de Saint-Marceau, à Orléans (Loiret), est un projet lancé en 2019 par l’association Aselqo. Il s’agit d’une salle digitale permettant de faciliter l’inclusion des personnes en situation de handicap et de leur permettre d’accéder au numérique, aux activités de loisir et à la culture. Les entreprises de Lab’O Mashup Studio, Dev3i et Nixi, ont contribué au projet en développant deux casques de réalité virtuelle. La nouvelle salle a été inaugurée en mars 2022 en présence d’Alex Vagner, le président de l’Aselqo.

Pour information, le Lab’O est un espace spécialement dédié aux jeunes entreprises innovantes. Il accompagne les créateurs d’entreprise dans la création des emplois de demain. Il constitue le lieu totem de la « French Tech Loire Valley » à Orléans. La société Dev3i, quant à elle, est spécialisée dans l’édition de logiciels, notamment de vidéosurveillance. Pour sa part, l’entreprise Nixi propose une plate-forme collaborative de découverte, d’apprentissage et de formation à la réalité virtuelle.