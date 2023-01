[Communiqué] Loiret : DB Groupe participera au salon Paris Packaging Week 2023 à Paris Expo Porte de Versailles

Le salon Paris Packaging Week se tiendra du 25 au 26 janvier 2023 à Paris Expo Porte de Versailles. Il s’agit d’un événement réunissant plusieurs industriels venus de toute la France. L’entreprise DB Groupe, implantée à Olivet (Loiret), sera présente à ce rendez-vous dédié au packaging des produits de luxe. Le salon vise à mettre en relation les industries et les principaux fournisseurs d'emballages du marché européen. Il s’adresse notamment aux acheteurs des marques les plus renommées dans les domaines de la cosmétique, des distributeurs et des boissons premium.

Organisé par EasyFairs, l’événement sera l’occasion pour les professionnels de présenter leurs innovations et de nouer de nouveaux contacts. La société DG Groupe mettra en avant ses solutions d’étiquetage et de marquage sur mesure. Précisons que cette entreprise est un acteur reconnu dans ce domaine. Elle conçoit et fournit des étiquettes qui répondent aux objectifs esthétiques et de durabilité des industries. Sa participation au salon lui permettra de renforcer sa visibilité sur le plan national.