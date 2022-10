[Communiqué] Loiret : Chryso lance une nouvelle solution de démoulage.

Spécialisée dans la chimie des matériaux de construction, l’entreprise Chryso développe depuis plusieurs années des solutions répondant aux besoins techniques et économiques de ses clients. Le « Chryso®Dem Ekla 30 » figure parmi les dernières innovations du groupe français établi à Sermaises (Loiret).

Il s’agit d’un agent de démoulage végétal en émulsion conçu pour les applications en béton armé, béton précontraint et béton étuvé. Respectueux de l’utilisateur et de l’environnement, le produit a obtenu la certification du Syndicat national des adjuvants (SYNAD). En dehors du fait d’offrir une bonne qualité de surface de parement, cette nouvelle émulsion est compatible avec les processus industriels les plus exigeants. Conçu dans une démarche environnementale, ce produit est biodégradable à 60 %.

Par ailleurs, Chryso s’est également engagé à former les artisans et les industriels du béton grâce à sa filiale Béton Academy. Ce centre de formation a enregistré un taux de satisfaction d’environ 91 % en juin 2022.