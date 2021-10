[Communiqué] Loiret : Brodelec renouvelle une partie de son parc machines

Implantée à Saint-Jean-le-Blanc (Loiret), l’entreprise Brodelec est spécialisée dans la broderie. Depuis sa création en 1977, elle n’a cessé de se réinventer. L’industriel a notamment été le premier à avoir introduit la technique de l’impression numérique sur des vêtements. Il a ainsi fait preuve d’une avancée technologique et souhaite la maintenir. En ce sens, l’entreprise Brodelec vient de renouveler son parc machines avec deux imprimantes 3D permettant de produire des effets 3D et de broderie. Elle peut désormais développer ses propres imprimés apposés à chaud sur des vêtements textiles organiques et synthétiques. Les produits de la société gagneront ainsi en qualité et en solidité grâce à ces nouveaux équipements.