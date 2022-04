En mars 2022, BPM Group, situé à Ingré (Loiret), annonçait être entré en négociation exclusive avec Terrena, Ouest Agri et TPI afin de racheter tout ou partie de leurs activités « machinisme agricole ». Le groupe souhaite ainsi racheter à Terrena sa filiale Agréom, et devenir l’actionnaire majoritaire des sociétés Ouest Agri et TPI.

Cette opération, qui devrait être bouclée avant la fin du premier semestre 2022, a pour but d’offrir au groupe une position de choix sur le marché des machines agricoles en France, et d’étoffer son offre. Rappelons que l’entreprise évolue déjà sur les marchés de la moto, du poids lourd ainsi que des machines dédiées aux travaux publics.

Via cette opération, BPM Group entend densifier son ancrage. Rappelons qu’Agréom, distributeur de la marque John Deere, dispose de neuf implantations dans le Maine-et-Loire, en Loire-Atlantique et dans les Deux-Sèvres. De son côté, Ouest Agri compte environ six sites en Vendée, dans les Deux-Sèvres et en Loire-Atlantique. Tout comme Agréom, l’entreprise distribue aussi la marque John Deere, en plus de la marque Caterpillar. Cette acquisition devrait permettre à BPM Group de devenir l’un des fournisseurs de la marque John Deere. Le spécialiste des équipements d’irrigation, TPI, compte pour sa part trois agences en Vendée et en Loire-Atlantique.

Ces trois structures seraient ainsi regroupées sous un nouveau pôle qui porterait le nom de BPM Agri. Celui-ci serait placé sous la responsabilité de Xavier Legeay, le dirigeant actuel d’Ouest Agri.