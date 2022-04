[Communiqué] Loiret : Bpifrance et le groupe Crédit Agricole investissent dans le capital d’OBM Construction

Le groupe loirétain OBM Construction, acteur reconnu dans le secteur de la construction bois, notamment dans les régions Ile-de-France et Centre-Val de Loire, vient d’ouvrir son capital à une partie de son équipe de direction, dont Tristan Lheure, le secrétaire général de la société et fils du PDG Francis Lheure, Daniel Venat, Elie Syriani et d’autres cadres. Bpifrance, via son Fonds Bois et Éco-Matériaux, et le groupe Crédit Agricole, via son Fonds Développement Filière Bois géré par IDIA Capital Investissement, participent également à ce tour de table.

Cette opération a pour objectif de faciliter le développement de l’entreprise, de la consolider financièrement et d’engager les opérations de transmission familiale. Rappelons que Francis Lheure s’apprête à passer les rênes de la société à son fils Tristan Lheure. Pour sa part, Bpifrance se réjouit d’accompagner l’entreprise dans cette nouvelle étape de son développement, qui place la décarbonation du secteur du bâtiment au cœur de son activité. Cela dit, cette opération s’inscrit dans la stratégie d’investissement du Fonds Bois et Éco-Matériaux de cette entité.

Pour le groupe Crédit Agricole, ce financement entre dans le cadre de son projet sociétal et illustre son engagement en faveur de la transition énergétique, vers une économie bas-carbone.