[Communiqué] Loiret : Bourdin Paysage s’agrandit à Chécy

Bourdin Paysage est une entreprise spécialisée dans l’aménagement et l’entretien d’espaces verts. Créée en 1967 et installée auparavant à Combleux (Loiret), la société occupe une zone d’activité à Chécy (Loiret) depuis 2003, où elle vient de réaliser divers travaux de construction et d’agrandissement.