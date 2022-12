[Communiqué] Loiret : Axéréal et Intact lancent la transformation verte des produits agricoles

Implantée à Olivet (Loiret), la société coopérative agricole Axéréal est spécialisée dans la transition agricole et alimentaire. Elle collecte des grains et transforme les céréales pour l’élevage, la meunerie et la production du malt. Le groupe a intégré le capital de la start-up Intact, jeune entreprise qui opère dans les recherches sur la transformation des protéines des légumineuses. Axéréal a ainsi mobilisé une somme de 10 millions d’euros pour la jeune pousse afin d’accélérer la production de protéines végétales et de produits de fermentation bas carbone et régénérative.

Cet accord de partenariat a pour objectif de réduire l’émission carbone dans la production agricole et de développer la protéine provenant des pois et des féveroles. Pour le groupe coopératif Axéréal, le projet s’inscrit dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir les filières végétales riches en protéines. Par ailleurs, pour 2024, un site de production industrielle du groupe sera construit à proximité d’Orléans dans le département du Loiret.