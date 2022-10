[Communiqué] Loiret : Antea Group s'installe à Orléans dans le campus du BRGM

Antea Group France, situé à Olivet (Loiret), est une société spécialisée dans l’ingénierie environnementale et le conseil pour les projets. Fondé en 1974, le laboratoire propose son expertise dans le domaine des essais sur géotextile, des essais mécaniques sur les géomatériaux et dans celui de la conception d’essais non standards. Précisons que les géotextiles sont des tissus généralement en matériaux synthétiques, destinés aux travaux de bâtiment, de génie civil et d’agriculture. Dans le cadre du renforcement de son partenariat avec le BRGM, Antea Group a installé son laboratoire au sein du campus BRGM à Orléans (Loiret).

La délocalisation s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de pérennisation de son activité sur les tests triaxiaux dynamiques. Ces essais permettent de limiter les risques géotechniques dans le domaine du BTP en étudiant le mouvement des sols. Par ailleurs, la société compte faire de ce nouveau lieu une vitrine technique pour ses travaux, tout en y développant ses réalisations. Elle prévoit un recrutement pour renforcer son équipe, et l’acquisition de nouveaux équipements afin de répondre aux demandes actuelles et futures dans le secteur.