[Communiqué] Loiret : Alstef Group va assurer la modernisation du système de traitement des bagages du terminal 2.1 de l’aéroport de Nice Côte d’Azur

Alstef Group, situé à Boigny-sur-Bionne (Loiret), développe et fabrique des solutions automatisées clés en main pour les marchés de l’aéroportuaire et de l’intralogistique. Cette entreprise et l’aéroport de Nice Côte d’Azur (Alpes-Maritimes) ont commencé leur collaboration il y a dix ans, avec la mise en place d’un système de traitement des bagages du terminal 1. L’aéroport de Nice Côte d’Azur lui renouvelle sa confiance en lui déléguant la rénovation et la modernisation du système de traitement des bagages de son terminal 2.1.

Le projet, qui sera livré en mars 2023, porte sur l’ensemble de la zone d’enregistrement et de retrait des bagages de ce terminal. Celui-ci sera équipé de 32 nouveaux comptoirs d’enregistrement, de trois carrousels de récupération et d’une ligne de livraison. Une modernisation qui concernera également les suspensions d’affichage et le contrôle d’accès.