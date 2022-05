[Communiqué] Loiret : Alstef Group sera présent au Passenger Terminal Expo & Conference 2022

Alstef Group, implanté à Boigny-sur-Bionne (Loiret), est un acteur international spécialisé dans la conception et l’intégration de solutions automatisées pour les marchés de l’aéroportuaire, de l’intralogistique et du tri des colis. Il propose aux aéroports internationaux des solutions complètes et innovantes. Il participera au Passenger Terminal Expo & Conference qui se tiendra du 15 au 17 juin 2022 à Paris. Ce rendez-vous est l’une des plus grandes conférences aéroportuaires du monde, réunissant sur un même site les acteurs du secteur aéroportuaire, les autorités aéronautiques, les responsables étatiques, les entrepreneurs ainsi que les fournisseurs.

Lors de cet événement, Alstef Group tiendra, aux côtés des membres du projet Security of Air Transport Infrastructure of Europe (SATIE), une conférence portant sur la cybersécurité des systèmes de manutention des bagages. Le projet SATIE réunit Alstef Group, German Aerospace Center, Airbus, Zagreb Airport et INOV. Alstef Group exposera, en outre, un véhicule guidé automatisé à grande vitesse, BAGXone, qui permet de gérer les bagages individuels dans un large champ d’application lors du processus de traitement des bagages à l’aéroport.