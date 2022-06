[Communiqué] Loiret : Alstef Group sélectionné par l’aéroport international Princess-Juliana à Saint-Martin pour reconstruire son système de traitement de bagages

Le concepteur loirétain de solutions automatisées pour le marché de l’aéroportuaire, Alstef Group, a été retenu par l’aéroport international Princess-Juliana à Saint-Martin (Antilles) pour livrer, installer et mettre en service son nouveau système de traitement de bagages.

Cette opération, qui prendra fin en juin 2023, porte sur la mise en place d’un nouveau système de tri sortant et d’un système de tri d’arrivée. Le premier sera constitué de 12 déposes de sacs en libre-service, de 22 points d’enregistrement, de deux machines de contrôle à rayons X de standard 3, d’un tri automatique vers trois carrousels de départ et d’une voie d’encodage manuel. Quant au second, il sera doté de trois nouveaux carrousels horizontaux.

Ce projet s’inscrit dans le programme de reconstruction et de réparation du terminal de l’aéroport endommagé par l’ouragan Irma en 2017.