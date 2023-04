[Communiqué] Loiret : Alstef Group retenu pour moderniser le système de traitement des bagages de l’aéroport de Sofia en Bulgarie

L’aéroport international de Sofia, en Bulgarie, vient de conclure un contrat avec Alstef Group. Ce dernier est une entreprise de Boigny-sur-Bionne (Loiret) spécialisée dans la conception et l’installation de solutions intralogistiques pour les sites aéroportuaires. L’accord signé porte ainsi sur la fourniture, l’installation et la maintenance d’un nouveau système de traitement des bagages.

L’équipement permettra à la fois un libre-service complet (dépôt des bagages) lors du préenregistrement d’un vol, et un service assisté par un agent d’enregistrement. Le nouveau système devrait être plus efficace que l’actuel. Cette modernisation permettra d’offrir une expérience plus rationalisée et plus agréable aux passagers. Précisons que ce projet s’inscrit dans le programme de transformation globale de l’aéroport, pour lequel il est prévu un investissement de plus de 70 millions d’euros.

Pour Alstef Group, ce contrat confirme son expertise et la crédibilité de ses solutions en France mais aussi à l’étranger. Rappelons que la société a dernièrement remporté un marché au Canada. Celui-ci porte sur l’installation d’un nouveau système de tri de chargement à l’aéroport d’Edmonton.