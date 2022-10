[Communiqué] Loiret : Alstef Group renouvelle la flotte d’AVG de Refresco France

Refresco France, l’expert en normalisation, en préparation et en embouteillage de boissons, a fait appel à son collaborateur Alstef Group pour le renouvellement de son installation. Ce dernier, basé à Boigny-sur-Bionne (Loiret), est spécialisé dans les solutions clés en main des aéroportuaires, de l’intralogistique et des systèmes de tri colis. Alstef Group a renouvelé la flotte de véhicules à guidage automatique (AVG) de Refresco dans son entrepôt situé à Saint-Alban-les-Eaux (Loire).

Sans interrompre ses activités, Alstef Group a relevé le défi de remplacer les dix anciens AVG du site en quatre jours. En effet, l’entreprise boignacienne a mis en place six véhicules autoguidés, de nouvelle génération et de marque CM3.

Flambant neuve et de type convoyeur motorisé, cette nouvelle flotte va permettre à Refresco de renforcer son efficacité. Grâce aux technologies informatiques du groupe Alstef, les AVG sont complètement autonomes, et ils peuvent gérer différents flux sur le site de production. Ils possèdent la capacité de porter jusqu’à trois palettes, pouvant ainsi enregistrer un transport de plus de 200 par heure entre les fins de lignes et la zone de stockage.