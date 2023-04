[Communiqué] Loiret : Alstef Group à La Semaine de l'innovation du transport et de la logistique, édition 2023

Alstef Group est un acteur reconnu dans la conception, l’installation et la maintenance de solutions de tri de colis et de bagages pour les transporteurs, les entrepôts et les aéroports. L’entreprise, implantée dans la commune de Boigny-sur-Bionne (Loiret), a participé au salon SITL qui s’est tenu à Paris du 28 au 30 mars 2023. Cet événement professionnel, d’une portée internationale, est dédié à l’ensemble de la chaîne logistique. Il s’adresse aux acteurs du transport de marchandises ainsi que des services logistiques. Les participants sont issus de différents secteurs comme la distribution, l’entreposage, le fret aérien, le conditionnement et la robotique.

Pour Alstef Group, ce salon était l’occasion de conforter sa notoriété et sa visibilité en France mais aussi sur la scène internationale, où il est particulièrement actif. Durant cet événement, la société a mis en avant ses solutions de stockage automatisées et son système de gestion des flux. Elle a aussi exposé sa gamme AGV-AMR, regroupant des robots mobiles intelligents. Ces derniers permettent d’optimiser les performances logistiques des entrepôts et des usines, en déplaçant et en stockant des charges en toute sécurité.