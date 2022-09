[Communiqué] Loiret : AgroParisTech inaugure son nouveau site à Orléans

Destiné à la recherche et à l’innovation cosmétique, le nouveau campus de l’école d’ingénieurs AgroParisTech a été inauguré mi-septembre 2022. Avec ce nouveau site, AgroParisTech met en place la filière cosmétologie à Orléans (Loiret). L’école ambitionne d’être au plus près des entreprises du même secteur en proposant les compétences nécessaires pour des grands appels à projets nationaux et européens.

Le nouveau bâtiment s’étend sur une surface de plus de 1 700 m2 et est réparti sur deux niveaux. Les laboratoires de recherche sont installés au rez-de-chaussée. Ils serviront à développer des projets dans la biologie de la peau, l’analyse sensorielle, le génie des procédés, la physico-chimie, la microbiologie-biochimie ainsi que la chimie analytique. Les bureaux et les salles d’enseignement se trouvent à l’étage. L’établissement AgroParisTech s’inscrit dans la stratégie de développement de l’offre d’enseignement supérieur d’Orléans Métropole.

Pour l’instant, AgroParisTech accueille une vingtaine d’étudiants inscrits en troisième année de cycle ingénieur avec la spécialité « Cosm’éthique : conception, production et usages de produits cosmétiques durables ». Et d’ici à 2027, l’institut prévoit d’accueillir une centaine d’étudiants.