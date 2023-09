[Communiqué] Loire : Yumi Beauty, ouverture de cinq à dix instituts Yumi Studio en 2023

Basée à Andrézieux-Bouthéon (Loire), le groupe familial Yumi Beauty, créé en 2009, commercialise des produits cosmétiques français, dont Benefit Cosmetics (groupe LVMH), à destination des instituts de beauté. Propriétaire de son propre laboratoire depuis juin 2022, la marque est ainsi présente dans plus de 12 000 instituts en France. Outre Yumi Beauty (société mère) et Griffe d'or, entité qui distribue ses produits au niveau national, l’entreprise a créé fin 2019 une franchise baptisée Yumi Studio.

Les deux premiers instituts Yumi Studio ont vu le jour à Saint-Étienne et à Andrézieux-Bouthéon (près du siège du groupe), le premier servant à la formation des professionnels et le second constituant un institut pilote. Pour 2023, Yumi Beauty projette d’ouvrir cinq à dix structures de ce type en région Rhône-Alpes-Auvergne. À plus long terme, son ambition est d’étendre le concept dans toutes les grandes et moyennes villes de France.

Rappelons que Yumi Beauty a été lauréate du palmarès des « champions 2022 de la croissance », dans la catégorie « chimie, pharmacie et cosmétiques ». Ce classement rassemble les 500 entreprises affichant le plus fort taux de croissance en termes de chiffre d’affaires.