[Communiqué] Loire : Visioshape a participé à l’évènement Go Fab Manufacturing du futur.

L’entreprise Visioshape, implantée à Saint-Étienne (Loire), est spécialisée dans le secteur de la robotique intelligente et de l’optique. L’objectif de la société est d’être à la pointe du développement de services de numérisation et d’impression 3D pour l’industrie. Elle a participé à la troisième édition de l’événement Go Fab manufacturing du futur et les French Photonics Days. Le salon s’est déroulé du 18 au 21 octobre 2022 au Centre de congrès de Saint-Étienne (Loire).

Ce rendez-vous, qui a lieu tous les deux ans, a pour objectif de promouvoir les technologies proposées pour créer une industrie 4.0. Visioshape était présente pour répondre aux questions et aux attentes des visiteurs concernant les services de scan et l’intégration de vision 3D pour l’industrie. C’était également l'opportunité, pour certaines sociétés, de découvrir les offres de solutions adaptées à leurs services. Organisé par les entreprises Photonics France, SupOptique Alumni et Minalogic, le salon a réuni plus de 400 entreprises lors de cette édition.