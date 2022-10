[Communiqué] Loire : une seule centrale d’achats pour le groupe Casino, BUT, Conforama, MDA Company et Intermarché

L’enseigne de grande distribution Casino, installée à Saint-Étienne (Loire), vient de conclure un partenariat avec BUT, Conforama, MDA Company et Intermarché. Rappelons que BUT et Conforama sont des multispécialistes de l’équipement, de l’aménagement et de la décoration de la maison. MDA Company se positionne dans le secteur de l’électrodomestique. Quant à Intermarché, l’enseigne se caractérise par son modèle de producteurs et commerçants, avec près de 2 300 points de vente en Europe.

Ce joint-venture entre les quatre enseignes se traduira par la création de la centrale d’achats baptisée Sirius Achats. Cette centrale aura pour mission de traiter les conditions d’achats pour ces enseignes en France. Sirius Achats négociera auprès des fournisseurs internationaux de produits électrodomestiques. Ce partenariat entrera en vigueur lors des prochaines négociations commerciales annuelles de 2023.

Cette structure remplacera ainsi Mano, la centrale d’achats commune à Conforama et au groupe Casino. L’objectif de ce nouveau partenariat est l’optimisation des achats de l’ensemble de ces enseignes et la promotion du développement des produits écoresponsables à faible consommation d’énergie.