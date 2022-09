[Communiqué] Loire : un nouvel entrepôt pour Maisonhaute près de Lyon

Le groupe Maisonhaute, originaire de Roanne (Loire), est spécialisé dans le secteur de l’affrètement et de l’organisation des transports. Il dispose d’une nouvelle plate-forme de logistique de 4 500 m2 à Genas, près de Lyon (Rhône). Opérationnel depuis le 6 septembre 2022, ce nouvel entrepôt permet à l’enseigne de renforcer son offre de prestations. Il représente notamment un investissement visant à répondre à l’augmentation des flux d’activité du groupe dans la région lyonnaise. Il a également pour objectif de mettre à disposition de ses clients des services d’approvisionnement personnalisés dont le stockage (en masse ou en rack) et la préparation de commandes. Le conditionnement de produits, l’emballage de paquets, le chargement et le déchargement des marchandises font également partie de ses services.

Afin d’assurer le fonctionnement de son nouveau site, le groupe Maisonhaute prévoit de renforcer son effectif. Par ailleurs, l’enseigne ambitionne d’augmenter de 10 % ses flux de livraison, soit l’équivalent de 1 000 000 colis par an.