Fondé en 1954, Grizard Agencement se développe dans la fabrication de mobiliers ainsi que le pilotage de travaux de second œuvre. L’entreprise dirigée par Pascal Thête a annoncé, mercredi 6 avril 2022, son implantation et celle de sa filiale, Les Ateliers de Pouilly, sur l’ancien site du concessionnaire Citroën au Coteau (Loire), à l’été 2023.

Grizard Agencement et sa succursale partagent actuellement leurs locaux de Pouilly-sous-Charlieu (Loire), qui ne sont plus adaptés à leur développement. La configuration du lieu limite leur croissance. Le futur site, qui a fait l’objet d’une visite par la maire de Coteau, Sandra Creuzet, se veut plus spacieux. Il se dotera de 3 000 m² d’ateliers et de 1 000 m² de bureaux. Les coûts d’aménagement (travaux et nouveaux équipements) de ce nouveau lieu s’élèvent à 1,2 million d’euros.

Pour les deux entités, le futur site représente un enjeu considérable en matière de développement. Pour Grizard Agencement, ce nouvel emplacement lui permettra une meilleure organisation de ses locaux, en favorisant l’humain et le partage, et de conforter le lien entre l’atelier de fabrication et le bureau d’études. Il lui permettra en outre d’optimiser son approche technique et commerciale, avec notamment la mise en place de nouvelles technologies. Pour les Ateliers de Pouilly, ce site lui assurera une meilleure organisation de ses flux. Il lui permettra aussi de développer sa partie logistique et de soutenir son développement commercial.