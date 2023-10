[Communiqué] Loire : un nouveau site logistique pour la coopérative Articôp, à L’Horme

Articôp rassemble des artisans du bâtiment spécialisés dans les métiers du bois, de la plomberie et du chauffage. Implantée à Corbas (Rhône) depuis 1999, la coopérative s’apprête à quitter son site historique pour s’installer à L’Horme (Loire), dans les locaux de l’ancienne usine Mavilor. Elle a prévu de mobiliser une somme d’environ 13 millions d’euros dans ce projet, dont la moitié pour l’achat du site de six hectares. Le reste lui permettra de financer les travaux de rénovation qui ont débuté en juillet 2023. La mise en service du nouvel équipement est prévue pour fin 2024. Ce transfert d’activité permettra à la coopérative de s’agrandir, et notamment de doubler son chiffre d’affaires d’ici à dix ans. Précisons qu’elle comptera au total 40 salariés.

L’Horme est un choix mûrement réfléchi, selon Bruno Belin, directeur général d’Articôp. En effet, la commune constitue un emplacement stratégique qui offre un accès privilégié aux axes majeurs, dont l’A47, la Rocade Est et l’échangeur A7.