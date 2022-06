[Communiqué] Loire : un nouveau siège social pour Néobulle à Saint-Bonnet-le-Château

Néobulle, un fabricant de produits pour le portage physiologique des bébés, a décidé de déménager dans un nouveau siège social. Le futur bâtiment de 1 800 m2 va être construit à proximité du site actuel, plus précisément dans la zone industrielle de la Gravoux, à Saint-Bonnet-le-Château (Loire). Pour financer ce projet, l’entreprise a prévu de mobiliser un budget de 4,3 millions d’euros. Selon le calendrier établi par la société, les travaux seront lancés en septembre 2022 et devraient s’étaler sur une année.

Pour Néobulle, cet investissement permettra de disposer d’un site deux fois plus grand. L’objectif de l’entreprise est d’y regrouper toutes ses activités. Un rez-de-chaussée accueillera le laboratoire de tests, le contrôle qualité, la formulation des produits de soin, l’atelier de production, l’espace de stockage et le service logistique. Ce dernier assurera le traitement de 150 à 200 colis par jour. Un étage abritera une boutique, des bureaux et un espace pour les ateliers d’accompagnement des parents.

L’entreprise prévoit également de s’appuyer sur sa nouvelle base opérationnelle pour se développer. Elle envisage de créer un service export et une gamme de vêtements autour du portage de bébés.