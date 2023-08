[Communiqué] Loire : un nouveau prototype de tablettes pour lave-vaisselle de la société Eurotab

La société Eurotab, implantée à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire), est spécialisée dans la fabrication de savons, de détergents compressés et de produits d’entretien. Elle vient de présenter une tablette pour lave-vaisselle, sans film hydrosoluble. Il s'agit d'un produit 100 % biosourcé, composé de déchets végétaux agglomérés. Avec une protection anti-érosion invisible et imperceptible au toucher, cette tablette est dotée d’une structure à trois couches et ne pèse que quelques grammes.

Le lancement de ce produit, déjà breveté, est soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Celle-ci a alloué un budget d’environ 180 000 euros à travers son « pack relocalisation », un dispositif de soutien à l’investissement industriel. Eurotab prévoit la commercialisation de cette solution d'ici à 2025.

Pour Eurotab, ce modèle illustre sa volonté de réduire son impact environnemental en proposant des produits à faibles émissions de carbone et en éliminant le plastique.