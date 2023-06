[Communiqué] Loire : un nouveau laboratoire d’analyses pour Bureau Veritas

Bureau Veritas, expert en audit, dont le siège se situe dans le quartier de La Défense, a inauguré un nouveau site début juin 2023. Implanté à Villars (Loire), celui-ci abrite un laboratoire dédié à l’analyse et à la caractérisation de matériaux métalliques. Le bâtiment d’une surface de 600 m2 regroupe également les autres métiers du groupe, notamment le contrôle, la certification et l’inspection d’activités issues de divers secteurs (construction, énergie, agroalimentaire, immobilier).

Bureau Veritas prévoit de recruter en 2023 plus de 1 300 personnes sur l’ensemble du territoire national. Cette campagne de recrutement doit l’aider à développer ses activités et lui permettra également d’anticiper d’éventuels besoins en personnel dans le secteur du nucléaire (construction de six réacteurs de type EPR 2). Le groupe s’attend notamment à une augmentation des demandes de prestations en sa qualité d’organisme indépendant, chargé du respect de la réglementation nucléaire française.