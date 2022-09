[Communiqué] Loire : un avion électrique conçu par Eenuee dans l’aéroport de Saint-Étienne

Anciennement localisée dans la Haute-Savoie, l’entreprise Eenuee s’est installée dans le bâtiment des hautes technologies (BHT) de Saint-Étienne (Loire) en juin 2022. Spécialisée dans l’ingénierie, les études techniques et le contrôle, la jeune pousse a conçu un avion de transport à motorisation électrique pour la mobilité aérienne régionale et inter-régionale.

Il s’agit d’un projet unique pour la jeune entreprise stéphanoise. Sous le nom de code « EE-19 », l’avion pourra transporter 19 passagers. Il sera alimenté par deux batteries silencieuses « Tesla » modèle S, avec une autonomie de 500 à 700 kilomètres et une vitesse de 250 à 300 km/h. Une piste d’environ 300 mètres sera nécessaire pour décoller et poser l’appareil sur n’importe quelle surface. Par ailleurs, il ne sera pas pressurisé puisque l’avion ne volera pas à plus de 3 000 mètres afin d’éviter les risques physiologiques et les contraintes techniques.

L’objectif du projet est de créer des avions propres, en optimisant les consommations, avec moins de vitesse et moins de pollution possible. La jeune pousse Eenuee entend assembler et essayer le premier prototype d’ici à 2024. Elle prévoit un premier vol commercial d’ici à l’horizon 2026.