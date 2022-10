[Communiqué] Loire : trois entreprises appartenant au groupe FAM intègrent la société TRA-C Industrie

Trois entreprises du groupe FAM, situées dans le département de la Loire, passent sous le giron du groupe TRA-C Industrie. Il s’agit de l’entreprise APLP, spécialisée dans le traitement de surface et la peinture, et d’Axiforms, un fabricant de pièces composites. S’y ajoute la société TCV, qui se positionne sur le secteur de la tôlerie. Ces trois sociétés sont toutes implantées à Riorges (Loire). Le groupe TRA-C Industrie, établi à Lyon (Rhône), est un acteur majeur dans la conception et la réalisation de solutions spécifiques pour l’industrie.

Grâce à cette acquisition, Les trois entités pourront mettre en avant leur savoir-faire et leur expertise pour accompagner le groupe TRA-C Industrie dans ses nouveaux projets. Ce rapprochement devrait également permettre aux entreprises ligériennes de conforter leur développement, car l’ensemble des salariés des trois sites rejoindra TRA-C Industrie.

Pour le repreneur, cette reprise pourra limiter le recours à la sous-traitance. Auparavant, le groupe sous-traitait ses activités, notamment la peinture. Dorénavant, il peut s'appuyer sur les compétences de l'entreprise APLP. En outre, TRA-C Industrie se concentre aussi sur les nouvelles mobilités, en élargissant son savoir-faire dans la fabrication de machines à souder par friction malaxage.