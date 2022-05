[Communiqué] Loire : Technomark au salon Global Industrie 2022

L’entreprise Technomark, fondée en 2000 et implantée à La Talaudière (Loire), développe, fabrique et commercialise des solutions de marquage industriel (machines et équipements) par micro-percussion (pour les logos et les caractères sur une pièce) et via un laser (pour les outils).

Technomark, qui évolue sur le marché national et international, réalise la majeure partie de ses ventes à l’export. La société a participé au salon Global Industrie qui s’est tenu du 17 au 20 mai 2022 au parc des expositions Paris-Nord Villepinte (Ile-de-France). Ce rendez-vous a réuni des grands groupes nationaux et internationaux, des start-up, des professionnels de la sous-traitance, des fabricants et des incubateurs.

La société y a présenté ses innovations, dont une machine de marquage par micro-percussion sans fil, pilotable depuis le Wi-Fi via un écran de contrôle. Le fabricant vient par ailleurs de lancer la commercialisation d’une machine laser pouvant être utilisée par les particuliers.